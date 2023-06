Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul de politica monetara a votat cu 7-2 in favoarea cresterii cu un sfert de punct procentual, pentru a duce rata principala a dobanzii de la 4,25% la 4,5%, in timp ce banca si-a reiterat angajamentul de a controla o inflatie incapatanata de mare. Indicele principal al preturilor de consum a crescut…

- Regele Charles al III-lea a primit Coroana Sfantului Edward, sambata, 6 mai, la Westminster Abbey, in cadrul ceremoniei de incoronare, iar cei prezenți au spus: „God Save The King”, ceea ce in traducere ar insemna „Dumnezeu sa-l ocroteasca pe rege”. Regele a primit Coroana Sfantului Edward, care este…

- LIVE: Ceremonia de incoronare a regelui Charles al III-lea, noul monarh al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord Ceremonia de incoronare a regelui Charles al III-lea are loc in 6 mai la Westminster Abbey, Londra, si va fi condusa de Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby. In cadrul…

- Ministerul de Interne al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord vrea sa achiziționeze o flota de pana la zece nave de croaziera sau feriboturi, pe care sa le transforme in spații de cazare pentru refugiații ce așteapta procesarea solicitarilor de azil, transmite The

- In perioada 22-23 martie, ministrul Afacerilor Externe al Romaniei, Bogdan Aurescu, efectueaza o vizita oficiala in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, la invitatia omologului sau, secretarul de stat pentru afaceri externe, Commonwealth si dezvoltare al Regatului Unit, James Cleverly.…

- Marea Britanie va sprijini puternic Republica Moldova, in contextul amenințarilor hibride ale Federației Ruse. Asigurari in acest sens au fost date joi, 16 martie, de ministrul Afacerilor Externe al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, James Cleverly, care se afla intr-o vizita de lucru…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit marți, la Palatul Victoria, cu Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby.La intalnire a participat și ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Andrew James Noble. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fortele Navale britanice au escortat o fregata rusa si un petrolier care tranzitau Canalul Manecii, in apropierea coastelor Marii Britanii, informeaza agentia Reuters, potrivit Mediafax.Misiunea de escortare a inceput duminica, au anuntat luni Fortele Navale Regale britanice. Fii la curent…