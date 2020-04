Stiri pe aceeasi tema

- Logodnica gravida a lui Boris Johnson nu a putut fi alaturi de acesta in momentul in care a fost testat pozitiv cu coronavirus. Carrie Symonds a postat o fotografie cu un curcubeu și un emoji, alaturandu-se altfel inițiativei de a mulțumi eroilor din spitale care fac tot posibilul sa salveze…

- Premierul Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a iesit joi de la terapie intensiva, unde fusese transferat luni seara, si ramane spitalizat, relateaza AFP.''Premierul a fost transferat de la terapie intensiva spre o alta sectie a spitalului, unde va fi monitorizat indeaproape in cursul…

- Premierul Boris Johnson se simte mai bine dupa trei zile de spitalizare la terapie intensiva cu COVID-19, a indicat ministrul culturii, Oliver Dowden, potrivit Reuters. Johnson, in varsta de 55 de ani, a fost internat la spitalul St Thomas din Londra duminica seara, acuzand febra si tuse persistente,…

- Starea premierului britanic Boris Johnson nu s-a modificat, au indicat marti doua surse apropiate sefului guvernului, internat luni in spital si transferat in cursul dupa-amiezii la terapie intensiva in urma agravarii simptomelor de COVID-19, transmite Reuters. Boris Johnson, care a continuat…

- Premierul britanic Boris Johnson, diagnosticat cu coronavirus, a fost transferat la terapie intensiva, din cauza deteriorarii starii de sanatate, anunta Guvernul de la Londra. “In cursul dupa-amiezii, starea primului-ministru s-a deteriorat si, la recomandarea echipei sale medicale, a fost transferat…

- Starea de sanatate a premierului britanic Boris Johson s-a agravat, anunța Antena3. Premierul Marii Britanii este internat la terapie intensiva, avand nevoie de ventilație mecanica.Premierul britanic a fost internat duminica seara intr-un spital din Londra dupa ce timp de zece zile a avut…