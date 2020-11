Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a anuntat luni revenirea, la inceputul lui decembrie, dupa patru saptamani de reintrare in lockdown, la o strategie locala impotriva noului coronavirus, insotita de un program masiv de depistare, relateaza AFP. In pofida vestilor bune care se succed in ultima vreme…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat, luni, o revenire limitata a publicului pe stadioanele din zonele Angliei mai putin afectate de pandemia de coronavirus, dupa incheierea perioadei de carantine din 2 decembrie. Potrivit acestuia, arenele vor putea primi pana la 50 la suta din capacitate,…

- Reprezentantii marilor lanturi de magazine i-au indemnat pe clienti sa-si faca cumparaturile in siguranta, inainte ca Anglia sa intre in lockdown joi seara.Anterior, retelele de magazine Aldi, Morrisons si Tesco au anuntat ca vor exista intervale orare in care isi vor putea face cumparaturile…

- Camera Comunelor a parlamentului britanic a aprobat miercuri seara, cu o majoritate covarsitoare, intrarea Angliei in al doilea lockdown pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de COVID-19, masura care va ramane in vigoare 30 de zile. Dupa patru ore de dezbateri, parlamentarii britanici…

- Noul lockdown care va intra in vigoare joi in Anglia pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de COVID-19 va lua sfarsit ''in mod automat'' la 2 decembrie, a promis miercuri premierul britanic Boris Johnson, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres. ''Aceste masuri din toamna vizand…

- Orasul Liverpool va beneficia de un program de testare in masa si rapida a rezidentilor pentru coronavirus, care, daca va avea succes, ar putea fi extins și in alte regiuni pentru a contribui la iesirea din lockdown, marcand astfel o premiera in Anglia, a anuntat marti guvernul britanic.

- Anglia ar putea intra intr-un al doilea blocaj național in zilele urmatoare. Un consilier științific al guvernului britanic a avertizat sambata ca „pandemia e in revolta” și urmeaza sa fie anunțate masuri de blocare pentru cel puțin o luna. Premierul britanic Boris Johnson ar putea anunța un nou blocaj…