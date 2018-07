Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, a demisionat luni, a anuntat biroul de presa al premierului Theresa May. 'In aceasta dupa-amiaza, prim-ministrul a acceptat demisia lui Boris...

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sustinut sambata ideea unui ''Brexit complet'', avertizand cu privire la scenariul unei iesiri a Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord, transmite AFP, conform agerpres.ro. Favorabil unui ''divort total'' de UE, Boris Johnson…

- Ministrul de Externe al Marii Britanii, Boris Johnson, a lansat un atac fara precedent impotriva unui proiect al premierului Marii Britanii, Theresa May, privind uniunea vamala post-Brexit, proiect pe care l-a catalo...

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson spune ca propunerea privind parteneriatul vamal cu Uniunea Europeana dupa ce Marea Britanie va parasi blocul comunitar, considerata a fi optiunea preferata a premierului Theresa May, este 'nebuneasca', relateaza marti Reuters, citat de Agerpres. Marea…

- Ministrul britanic de interne, Amber Rudd, a demisionat duminica; Reuters a obtinut de la o sursa guvernamentala confidentiala confirmarea stirii difuzate cu putin timp inainte de BBC. Ulterior, informatia a fost confirmata si de un purtator de cuvant al premierului Theresa May, citat de AFP. Guvernul…

- Marile puteri occidentale nu vor ”inchide ochii” in cazul unui nou atac chimic, a declarat, duminica, Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, in contextul in care SUA, Marea Britanie si Franta au bombardat Siria ca reactie la atacul chimic din Duma, informeaza BBC News Online.