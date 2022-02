Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie este pregatita sa desfasoare 1.000 de soldati suplimentari in cazul unei "crize umanitare" legata de tensiunile din Ucraina, a anuntat miercuri seara premierul britanic Boris Johnson, care se deplaseaza joi la Bruxelles si Varsovia, noteaza AFP preluat de agerpres. "Alianta trebuie…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson se va deplasa joi in Polonia si la sediul NATO din Bruxelles, in contextul tensiunilor legate de situatia de securitate in Ucraina, transmite Reuters. Un purtator de cuvant al diplomatiei de la Varsovia a anuntat miercuri ca Boris Johnson, insotit de premierul…

- Germania va trimite 350 de soldati suplimentari in Lituania, in cadrul unei operatiuni a Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), in conditiile tensiunilor intre Rusia si Ucraina, a anuntat luni ministrul german al apararii, informeaza AFP. "Armata germana trimite 350 de soldati…

- Exista o posibilitate realista de valuri puternice de COVID in Marea Britanie, declara epidemiologii care se ocupa de pandemie: „urmatorii ani vor fi foarte nesiguri”. Premierul britanic Boris Johnson a renunțat la restricții in Anglia, spunand ca, deși pandemia nu s-a incheiat, Marea Britanie…

- Un diplomat rus de rang inalt de la ONU ataca aprig diplomatia britanica, pe care o catalogheaza drept ”absolut buna de nimic”, inaintea unei convorbiri la telefon, miercuri, intre premierul britanic Boris Johnson si presedintele rus Vladimir Putin pe tema crizei in centrul careia se afla Ucraina,…

- Marea Britanie va propune NATO o desfasurare "majora" de trupe, nave de razboi si avioane de lupta in Europa, a anuntat sambata premierul Boris Johnson care doreste sa raspunda astfel la cresterea "ostilitatii Rusiei" fata de Ucraina, relateaza AFP.

- Loc pentru cea de-a treia si ultima secventa a unui intens balet diplomatic pentru a dezamorsa riscul unui conflict in Ucraina: Consiliul Permanent al OSCE se reuneste joi la Viena pentru a continua dialogul dintre Rusia, Statele Unite si aliatii lor europeni, scrie AFP. Dupa discutii tensionate…

- A fost confirmat primul deces al unei persoane infectate cu tulpina Omicron. Cazul a fost inregistrat in Marea Britanie, iar anunțul a fost facut chiar de premierul Boris Johnson. Iata ce avertisment transmite liderul politic!