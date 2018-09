Boris Elţîn, despre Putin. Discuție cu Bill Clinton. Documente desecretizate In septembrie 1999, primul presedinte al Rusiei postcomuniste, a carui stare de sanatate se deteriorase vizibil, ii vorbeste in premiera despre Putin lui Bill Clinton, cu care dezvoltase o relatie amicala, conform transcrierilor convorbirilor telefonice dintre cei doi lideri pana recent clasificate. Cele 700 de pagini de documente, publicate in bloc, grupeaza toate transcrierile declasificate ale apelurilor telefonice si ale intalnirilor bilaterale dintre Clinton si Eltin, incepand cu 23 ianuarie 1993 pana la demisia neasteptata a presedintelui rus la 31 decembrie 1999. Documentele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

