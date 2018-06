Stiri pe aceeasi tema

- Prestigiosul neuropsihiatru francez Boris Cyrulnik vine in Romania. Boris Cyrulnik, prestigiosul neuropsihiatru desemnat de președintele Franței, Emmanuel Macron, pentru a reforma sistemul educațional din Franța vine in Romania cu ocazia Conferinței de Inaugurare a Institutului “Petit Enfance” din București…

- Cunoscutul “Institutul “Petite Enfance” a format peste 650 de persoane in aceasta tehnica educationala, utilizata cu rezultate excelente in Europa de Nord. Cand educatorul valorizeaza relatia cu copilul, transmiterea informatiei se face foarte simplu. In școlile din Finlanda și Suedia, educarea se face…

- De asemenea, potrivit sursei citate, va fi abordata aprofundarea colaborarii intre statele europene pe linia apararii. ''In context NATO, agenda de discutii va face referire la demersurile aliate in vederea asigurarii stabilitatii si securitatii in regiunea Marii Negre si mentinerea acestui…

- Pensii speciale mai exista și in alte țari, dar sistemul nu este atat de extins și de costisitor. Și peste tot, inclusiv in Franța, publicul este indignat. Doar in Romania, acest sistem de pensii este consolidat de PSD. Peste 1,8 miliarde de euro platesc contribuabilii romani in 2018 pentru sistemul…

- Evenimentul ''Zilele romanului politist'', care isi propune sa popularizeze acest gen literar foarte apreciat in Franta si in spatiul francofon, are loc intre 14 si 17 mai, la Bucuresti. Potrivit unui comunicat transmis marti AGERPRES de Institutul Francez, invitatul special al celei…

- Cateva zeci de angajati ai Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Capitala protesteaza din nou, marti, in curtea spitalului. Potrivit news.ro, oamenii au coli A4, cu mesajul "Protest spontan", si spun ca, desi lucreaza in conditii de risc maxim, cu pacienti bolnavi de tuberculoza sau…

- Salonul cartii de la Paris, desfasurat in perioada 16-19 martie, s-a deschis, miercuri seara, in prezenta presedintelui Emmanuel Macron. Numeroase oficialitati, diplomati, scriitori, traducatori, editori si jurnalisti au participat alaturi de doamna Liliana Țuroiu, președintele ICR, de E.S. Luca Niculescu,…

- Potrivit datelor publicate de Eurostat, nivelul de trai din regiunea Bucuresti-Ilfov a fost in 2016 de 139% din media UE, conform PIB/locuitor la paritatea puterilor de cumparare standard (ajustat cu nivelul preturilor nationale). Astfel, zona Capitalei a devansat in termeni comparabili zone…