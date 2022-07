Fostul diplomat Boris Bondarev, care a devenit extrem de mediatizat atunci cand și-a parasit slujba de la Geneva din cauza invadarii Ucrainei, afirma ca președintele rus Vladimir Putin ar fi „umilit” daca ar trebui sa se intalneasca cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, relateaza Euronews . Boris Bondarev era un diplomat de rang inalt al misiunii ruse la biroul ONU de la Geneva, Elveția, atunci cand a trimis un e-mail colegilor sai diplomați, in luna mai, in care spunea ca demisioneaza pentru ca nu i-a fost niciodata „atat de rușine” de țara sa ca in perioada de dupa inceperea razboiului.…