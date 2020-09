Boris Becker: Anul acesta va fi deosebit de dur pentru Rafael Nadal

Stiri pe aceeasi tema

- Legenda tenisului german Boris Becker crede ca Rafael Nadal va avea mai multe dificultati decat de obicei pentru a castiga anul acesta la Roland Garros (27 septembrie-11 octombrie) din cauza absentei sale din competitii, scrie AFP. ''Anul acesta va fi deosebit de dur pentru Rafael…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal ramane "favoritul numarul unu" la castigarea turneului de la Roland Garros, in ciuda eliminarii sale in sferturile de finala la Roma, a asigurat rivalul sau sarb Novak Djokovic, citat de AFP. Cu mai putin de o saptamana inaintea debutului competitiei pariziene de Mare…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic, nr. 1 mondial, principal favorit, a castigat luni turneul Masters 1000 de la Roma (ATP), dotat cu premii totale de 2.098.290 dolari. Acesta l-a invins in finala, in doua seturi, cu scorul de 7-5, 6-3, pe argentinianul Diego Schwartzman (15 ATP, favorit nr.8).…

- Rafael Nadal ramane „favoritul numarul unu” la caștigarea turneului de la Roland Garros, a afirmat tenismenul sarb Novak Djokovic, liderul clasamentului ATP, potrivit AFP. „Chiar daca a pierdut...

- Tenismanul austriac Dominic Thiem, numarul 3 mondial, si germanul Alexander Zverev (7 ATP) vor juca finala turneului US Open, in urma victoriilor obtinute vineri la arenele Flushing Meadows din New York. Thiem s-a impus in penultimul act in fata rusului Daniil Medvedev (5 ATP), finalist…

- US Open 2020 se apropie de final și poate fi considerat cel mai deschis turneu major din ultimii 16 ani. Roger Federer și Rafael Nadal nu s-au inscris, iar Novak Djokovic a fost descalificat in meciul din turul al patrulea contra lui Pablo Carreno Busta, dupa ce a lovit involuntar o arbitra de linie…

- Rafael Nadal a anunțat pe conturile personale ale rețelelor sociale ca nu va participa la ediția din acest an a US Open-ului. Ibericul nu-și va putea astfel apara titlul cucerit în urma cu un an de zile la Flushing Meadows. Prin absența ibericului, circuitul ATP va înregistra o premiera:…

- Amanat din cauza pandemiei de coronavirus, turneul de la Roland Garros va avea loc in perioada 27 septembrie - 11 octombrie, cu spectatori, au anunțat joi organizatorii Grand Slam-ului parizian.Potrivit FFT, numarul de spectatori admisi in arena va fi de 50% pana la 60% din capacitatea normala. Spectatorii…