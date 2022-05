Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul reprezentant al UE pentru politica externa, Josep Borrell, a afirmat intr-un interviu acordat ziarului Financial Times ca Uniunea ar trebui sa confiste rezervele valutare blocate ale Rusiei pentru a reconstrui Ucraina, transmite luni Reuters citata de Agerpres.

- Potrivit jurnaliștilor WSJ, aceste masuri fac parte din noul pachet de sanctiuni pe care statele membre ale UE trebuie sa-l aprobe si care cuprinde interdictii de calatorie si inghetarea activelor pentru oameni de afaceri, politicieni, oficiali rusi si familiile lor, relateaza Agerpres.Totodata, SUA…

- Miliardarul rus Oleg Deripaska – fondatorul gigantului rus al aluminiului Rusal – a transmis pe Telegram un nou mesaj in care cere pace in Ucraina „cat mai curand posibil”, scrie BBC . Reacționand la o afirmație a istoricului israelian Yuval Noah Harari despre invazia Rusiei in Ucraina, miliardarul…

- Ucraina inca are tehnologie nucleara sovietica si Rusia nu poate rata sa raspunda la acest pericol, a declarat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov, relateaza Reuters.In discursul sau preinregistrat, difuzat in cadrul Conferintei privind Dezarmarea ce are loc la Geneva, Lavrov a spus ca Moscova…

- Pachetul de sanctiuni pregatit de Uniunea Europeana in cazul in care Rusia invadeaza Ucraina include masuri care vizeaza gazoductul Nord Stream 2, care leaga Rusia de Germania, a anuntat luni cancelarul austriac Karl Nehammer, informeaza Digi24 . „Certificarea (conductei) va fi atunci oprita (daca Rusia…

- Uniunea Europeana si-a exprimat sambata ingrijorarea cu privire la intensificarea eforturilor de manipulare a informatiilor menite sa serveasca drept pretexte inventate pentru a justifica o escaladare militara in Ucraina, transmite AFP, citat de Agerpres. „Uniunea Europeana este extrem de ingrijorata…