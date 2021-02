Borell propune liderilor UE sancțiuni împotriva Moscovei, după vizita sa în Rusia Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a recomandat marți adoptarea de sancțiuni împotriva Kremlinului, dupa afrontul suferit în timpul vizitei sale la Moscova, și și-a anunțat intenția de a face propuneri în acest sens statelor membre, relateaza AFP.

"Guvernul rus se afla pe o cale autoritara și se arata fara mila în cazul Navalnîi (...). Îmi voi folosi dreptul de inițiativa și voi face propuneri care sa combine acțiuni pentru a lupta împotriva dezinformarii și atacurilor cibernetice", a spus el în timpul unui discurs adresat Parlamentului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

