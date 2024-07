Stiri pe aceeasi tema

- La Muzeul Apei Timișoara, de joi are loc expoziția de pictura ”Centralitate, Infinitate, Univers”. In perioada 4 iulie – 30 august, poate fi vizitata expoziția colectiva de pictura amintita, realizata de studenții masteranzi anul I din cadrul Facultații de Arte și Design Universitatea de Vest Timișoara,…

- Sambata a avut loc, la Universitatea Naționala de Arte „George Enescu” din Iași, intanirea primei generații de absolvenți ai Facultații de Teatru. In urma cu 30 ani, aceștia finalizau studiile la Departamentul de Teatru de la Academia de Arte. Ioana Soreanu a participat la eveniment. Anul acesta, prima…

- Vineri, 28 iunie, ora 18,00, la Galeria ArtEast din Iași, va avea loc deschiderea expoziției „Destruction is a form of creation”, cu lucrari ale absolvenților de master foto-video, din anul acesta, de la Facultatea de Arte Vizuale și Design a Universitații Naționale de Arte „George Enescu” din Iași.…

- Expoziția personala de pictura „Univers interior” – Lila Lungulescu Muzeul Județean Botoșani gazduiește, in perioada 4-13 iunie 2024, in spațiul Colecției de Arta, expoziția personala de pictura „Univers interior”, cu lucrari semnate de artista Lila Lungulescu. Absolventa de master in pictura la Universitatea de…

- Incepe D.A.M.4. Festivalul „Dans, Arta, Multidisciplinaritate”, organizat de Universitatea Naționala de Arte „George Enescu” din Iași a ajuns la cea de-a patra ediție. Și anul acesta sunt invitați de excepție, iar evenimentele se vor desfașura pana duminica, 9 iunie. Coordonatorul D.A.M., conf. univ.…

- Trei studente ale programului muzica (anul I) din cadrul Facultații de Științe Umaniste și Sociale a UAV au participat la Concursul Național Studențesc de Antreprenoriat și Management Artistic S-M-ART, ediția a III-a, organizat de Universitatea Naționala de Arte „George Enescu” din Iași și au caștigat…

- Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași invita publicul sa viziteze, in perioada 22 mai – 2 iunie 2024, la Palatul Culturii, expoziția personala „Cum arata mașinile viitorului?”, aparținand designerului Andrei Avarvarii. Evenimentul este realizat…

- Concertul de Muzica Sacra al Corului The Ones Vocal Artists a fost gazduit de Episcopia Romano Catolica din Iași, in frumoasa Catedrala Sfanta Fecioara Maria Regina. Interpeții au cei mai mulți multa experiența corala, dar formația aceasta a aparut in peisajul ieșean in 2023, la inițiativa unor studenți…