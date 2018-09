Borcean: Probabil nu era momentul pentru credit! „Am vazut o latura care poate parea adevarata, daca nu se cunoaște realitatea. Acele sume nu erau neaparat cele pe care le-am fi accesat. Un calcul simplu arata ca cele patru strazi pe care le-am asfaltat acum le-am asfaltat cu puțin sub 100 de mii de euro. Nu contest ceea ce a afirmat dl președinte Vela, ca ar fi fost o povara creditul. Intr-adevar, era o povara daca accesam doua milioane de euro pe 20 de ani, chiar era o povara. Cred eu ca din doua milioane de euro, asfaltam jumatate din Caransebeș, nu doar cele noua strazi prinse in proiectul cu care am venit in Consiliul Local”, a explicat… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

