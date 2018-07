Presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, a declarat pentru AGERPRES ca l-a informat pe ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, cu care a avut luni o intrevedere, ca "situatia comunitatii maghiare s-a agravat in ultimii 10 ani", aratand ca anumite drepturi ale maghiarilor au fost anulate in instanta sau ca exista probleme in utilizarea simbolurilor sau a inscriptiilor bilingve.



"L-am informat pe Domnia Sa (nr: ambasadorul SUA, Hans Klemm) despre evolutiile temelor discutate cu ocazia vizitei sale din 2016, si anume ca, in fond, situatia comunitatii maghiare s-a agravat…