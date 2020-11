Stiri pe aceeasi tema

- Deseurile alimentare sunt o problema de mediu, economica si, de asemenea, etica, anunta Autoritatea.. La fel ca in alte state membre ale Uniunii Europene, excesul de alimente aruncate pentru ca nu sunt consumate in gospodarii reprezinta cea mai mare parte a risipei totale de alimente din Ungaria, a…

- Aproape 60% dintre cetateni declara explicit ca isi doresc alimente sanatoase, a declarat, vineri, Laszlo Borbely, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabila, intr-un mesaj de Ziua Mondiala a Alimentatiei. "Organizatia Natiunilor Unite marcheaza in fiecare an pe 16 octombrie Ziua Mondiala…

- Cornel Hanganu, consilier in cadrul Departamentului pentru Dezvoltare Durabila din Guvernul Romaniei, a declarat ca un roman arunca, in medie, 129 de kilograme de mancare in fiecare an. Guvernul și-a propus sa reduca aceasta cantitate la jumatate pana in 2030, potrivit Digi24. Cornel Hanganu a precizat…

- Guvernul Romaniei, prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabila, a gazduit astazi, 21 septembrie a. c. videoconferinta "Cat de pregatita este Romania pentru dezvoltarea durabila? ". Doua rapoarte realizate de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) au fost prezentate de catre expertii…

- Guvernul Romaniei, prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabila, va organiza luni, 21 septembrie 2020, ora 12:00, videoconferința “Cat de pregatita este Romania pentru dezvoltarea durabila? ”. In cadrul evenimentului, experți din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE)…

- "Grup Servicii Petroliere a anuntat, astazi, alaturi de partenerii de la Black Sea Oil & Gas, inceperea etapei de instalare a conductei de peste 120 de km, care va aduce gaze in Romania din platoul continental al Marii Negre", a informat GSP. Reprezentantii companiei spun ca investitia se ridica la…

- Companiile active in Romania in sectoarele care se confrunta cu costurile semnificative ale electricitatii si care sunt in mod special expuse la concurenta internationala au inceput sa primesca ajutorul de care au nevoie, dupa ce Guvernul Romaniei a aprobat, la finalul lunii mai, o Ordonanta de Urgenta…

- Organizatorii festivalului Neversea, cel mai mare festival de muzica de la malul Marii Negre și primul festival din lume alimentat cu energie eoliana, au incheiat cu succes alaturi de Grupul CEZ in Romania, campania The Green Challenge. Campania s-a incheiat in largul Marii Negre, pe un catamaran și…