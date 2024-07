Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a sugerat luni ca Moscova are in vedere sa revina asupra sanctiunilor impuse talibanilor, aflati la putere in Afganistan din 2021, dar care sunt nerecunoscuti de catre comunitatea internationala, relateaza AFP, potrivit news.ro.Talibanii au anuntat luni ca…

- Documentul urmareste si sa descurajeze consumul de substante psihoactive de catre persoanele care au responsabilitate fata de copii. In atentia Comisiei juridice a Senatului intra o propunere legislativa prin care agresorii de copii vor primi pedepse mai mari pentru faptele lor. Astfel, in cazul punerii…

- Social-democratul Emil-Florin Mocan a caștigat un nou mandat de primar al comunei Chețani. Potrivit informațiilor publicate pe pagina web a Autoritații Electorale Permanente, actualul primar din Chețani a obținut duminica, 23 iunie, in cel de-al doilea tur de scrutin, cele mai multe voturi, 659 (50,26%),…

- Social-democratul Ilie Chiș-Balan a fost reales, in data de 9 iunie, pentru un nou mandat de primar al comunei Rușii Munți. Conform informațiilor furnizate de catre Autoritatea Electorala permanenta, cele 1.044 de voturi valide s-au distribuit astfel: Ilie Chiș-Balan 73,46% (PSD, 767 de voturi), Ghița…

- Duminica, 9 iunie, a 6-a dupa Paști, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, va sluji la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Municipiul Baia Mare. Duminica, 9 iunie, Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului…

- In duminica a 5-a dupa Paști, 2 iunie , a Samarinencei, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, va sluji la Parohia Ortodoxa „Sfantul Ierarh Iosif Marturisitorul” din Baia Mare, dupa care va participa la slujba de prohodire a fratelui mai mare Grigore, care va avea loc de…

- Joi, 9 mai, s-a marcat inceputul construcției tronsonului I al pistei de bicicliști care va conecta zona Gokart (Complxul Weekend) și Castelul Mariaffi din Sangeorgiu de Mureș, intinzandu-se pe o distanța de 5 kilometri. Aceasta inițiativa vine in urma caștigarii proiectului de catre Primaria Sangeorgiu…