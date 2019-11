Stiri pe aceeasi tema

- „Aruncam 6.000 de tone de alimente zilnic, în România, 2,2 milioane de tone pe an. Este foarte mult, desi, repet, în UE suntem pe un loc destul de onorabil fata de alte tari care arunca si mai mult”, a afirmat, marti, Borbély, la o conferinta internationala organizata…

- Aproximativ 6.000 de tone de alimente se arunca zilnic, in Romania, a declarat coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabila, Laszlo Borbely. Potrivit acestuia, peste 53% din deseurile alimentare...

- Problema risipei alimentare atrage atentia marilor jucatori din retail, dar si a autoritatilor si a specialistilor care pot contribui la combaterea acesteia. Frank Wagner, CEO Lidl Romania, Roland Ruffing, CEO METRO Romania, Laszlo Borbely, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabila de…

- Aproximativ 6.000 de tone de alimente bune de consum sunt aruncate zilnic la gunoi in Romania, desi 7 milioane de oameni, adica o treime din populatia tarii, se afla in pragul saraciei, arata datele Bancii...

- In Romania, se arunca in medie 11,9% din mancarea cumparata, iar in Europa media se dubleaza, a declarat, joi, consilierul de stat Laszlo Borbely, seful Departamentului pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Guvernului, in cadrul unui eveniment de profil, potrivit Mediafax.“Mancarea ajunge…

- Departamentul pentru Dezvoltare Durabila a organizat astazi, la Palatul Parlamentului, evenimentul „Implementation of the UN 2030 SDGs in the Black Sea Region”, in parteneriat cu Rețeaua Universitaților la Marea Neagra (BSUN), Organizația de Cooperare Economica la Marea Neagra (BSEC) și Divizia Marii…

- Romania este un hub regional in ceea ce priveste implementarea Agendei 2030, a declarat, vineri, consilierul de stat Laszlo Borbely, seful Departamentului pentru Dezvoltare Durabila. El a vorbit in deschiderea Conferintei internationale "Implementation of the UN 2030 SDGs in the Black Sea Region". "Este…

