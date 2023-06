Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), Vasile Banescu, a sarit marți in apararea cadrelor didactice care se afla in greva, spunand ca „pentru orice societate intrata in deriva, unica soluție este Educația”.

- Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, spune ca soluția pentru orice societate „intrata in deriva” este educația. Aceasta, in condițiile in care zeci de mii de profesori sunt in continuare in greva, nemulțumiți de creșterile salariale propuse de Guvern.

- Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, a scris pe Facebook, dupa ce manifestanții AUR au protestat violent miercuri, 10 mai, la Parlament, ca un creștin este „mereu decent și profund realist” și nu se comporta agresiv.„Creștinism vs huliganism. Creștinismul nu este niciodata…

- Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), Vasile Banescu, a venit, joi, pe pagina sa de Facebook, cu noi explicatii despre propunerea de celebrare a Pastelui odata cu catolicii, avand trimiteri critice la arhiepiscopul Teodosie. „Discutia atat de fireasca ivita contextual in jurul unei…

- Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al BOR, a lansat un atac dur la adresa IPS Teodosie, fara a specifica insa cine este destinatarul avertismentelor sale. Cu o nota serioasa și critica, oficialul Bisericii Ortodoxe Romane iși cearta unul dintre colegi pentru ieșirile publice nepermise pentru poziția…

- Purtatorul de cuvant al BOR, Vasile Banescu, a lansat un atac dur pe pagina sa de Facebook la adresa unui „reprezentant oficial al Bisericii". Banescu nu a dat niciun nume, dar aluziile sunt transparent la adresa arhiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie, care a deranjat in mod evident conducerea bisericii…

- Chiar daca religia este o materie opționala, aceasta poate fi inclusa intre probele examenului de Bacalaureat. Afirmația a fost facuta de purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu. „Propunerea BOR și a celorlalte culte din Romania ca elevii sa poata alege ca materie de examen…