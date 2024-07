Biserica Ortodoxa Romana, prin reprezentantul sau oficial, a intervenit in cel mai controversat moment al ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice 2024. Intr-un segment artistic al festivitații de deschidere a Jocurilor Olimpice, „Cina cea de Taina”, celebrul tablou in care Leonardo da Vinci a pictat ultima cina a lui Iisus Hristos cu cei 12 Apostoli, […] The post BOR, revoltata de ce s-a intamplat la Paris: ”Nu putem asista la acest spectacol grotesc” appeared first on Puterea.ro .