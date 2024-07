Stiri pe aceeasi tema

- Biserica Ortodoxa Romana (BOR) are dreptul de a analiza si a se pronunta, potrivit propriilor criterii religioase, in ceea ce priveste canonizarea unor persoane din Patriarhia Romana, iar in cadrul procesului de canonizare, BOR desfasoara o activitate de cercetare minutioasa a vietii persoanelor propuse…

- Șoferii care ies pozitiv la testul rapid antidrog iși vor primi permisul inapoi daca in 72 de ore medicii legiști nu vor reuși sa confirme sau sa infirme rezultatul testului facut in trafic. Așa susține secretarul de stat in Ministerul de Interne, Bogdan Despescu.

- Dezbaterea despre calendarul alegerilor cu cateva luni inainte de organizarea acestora arata vulnerabilitatea coaliției și potențialul de instabilitate al țarii. O analiza de Sabina Fati, corespondenta DW la București:Vezi și: Și totuși...

- Un tribunal din Panama a achitat vineri toate cele 28 de persone acuzate de spalare de bani in scandalul internațional „Panama Papers”, in epicentrul caruia s-a aflat cabinetul de avocatura panamez Mossack Fonseca.

- Unul dintre numele mari care au aparut in scandal este Nick Mason, un alt inalt membru al Partidului Conservator, care ar fi pariat de cel puțin 10 ori la casele de jocuri de noroc ca Sunak va convoca alegerile legislative in luna iulie.Politicienii sunt suspectați ca s-au folosit de informații confidențiale…

- Luni, la Timișoara s-a deschis expoziția TRIAJ, in Studioul On.set.hdv, in prezența lui Alexandru Florian, directorul Institutului pentru Studiul Holocaustului din Romania „Elie Wiesel”, și a Ancai Barbulescu, șefa departamentului de cercetare de la același institut.

- Doi barbați au fost acuzați in Regatul Unit de spionaj in favoarea Chinei, dupa ce ar fi furnizat informații care ar putea fi „utile inamicului". Unul dintre ei, Christopher Cash, are legaturi cu Partidul Conservator britanic.