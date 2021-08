Teiuș: Un bărbat a intrat cu mașina în gardul unei case. Ulterior i s-a făcut rău și a fost dus la spital

La data de 5 august 2021, in jurul amiezii, un bărbat de 70 de ani, din comuna Stremt, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Clujului, din Teius, a intrat in coliziune cu… [citeste mai departe]