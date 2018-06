Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in ziua sarbatorii Nasterii Sf. Proroc Ioan Botezatorul, inaltii ierarhi din Sud Estul Romaniei vor sluji dupa urmatorul program transmis de Basilica: Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va face parte din soborul de preoti si va sluji cu Inaltpreasfintitul Parinte Teofan,…

- Duminica, 24 iunie, Biserica Ortodoxa Romana cinsteste atat Nasterea Sfantului Proroc Ioan Botezatorul Sanzienele sau Dragaica , cat si Aducerea moastelor Sfantului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Cu acest prilej, IPS Teodosie va raspunde invitatiei IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor,…

- Pe 21 mai, Biserica Ortodoxa ii cinsteste pe Sfintii Mari Imparati si intocmai cu Apostolii Constantin si mama sa, Elena. Cu acest prilej, duminica, 20 mai, de la ora 9.00, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sfanta Liturghie la manastirea "Sfanta Elena de la Mare" din apropierea localitatii…

- La data de 20 aprilie, Biserica Ortodoxa Romana il cinsteste pe Sfantul Ierarh Teotim, Episcopul Tomisului, prilej cu care manastirea "Sf. Teotim" de la Murfatlar isi cinsteste ocrotitorul dobrogean. Incepand cu ora 08.30, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sfinta Liturghie.In calendarul…

- Mii de credincioși au participat la Slujba de Înviere de la Catedrala Arhiepiscopala din Constanța, Lumina Sfânta fiind adusa și în acest an de pe mare de catre arhiepiscopul Tomisului însa din cauza valurilor IPS Teodosie nu a mai putut sosi în dreptul Cazinoului, așa…

- Slujba Canonului Invierii si Sfanta Liturghie este oficiata de catre Inaltpreasfintitul Parinte Teofan, Arhiepiscopul Iasilor si Mitropolitul Moldovei si Bucovinei. In cadrul slujbei va fi citita Pastorala la Invierea Domnului din anul 2018. IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, va sluji in…

- DE LA OVATII,LA RASTIGNIRE…Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, a slujit Sfanta Liturghie in biserica localitatii Vadurile, parohia Iana, protopopiatul Barlad, in Duminica Intrarii Domnului in Ierusalim. La finalul Sfintei Liturghii, Preasfintitul Parinte Ignatie a citit rugaciunea de sfintire…

- Maine, este Duminica Floriilor sau a Stalparilor ramura de salcie verde si inflorita, care se imparte credinciosilor ortodocsi, la biserica, in Duminica Florilor zi care marcheaza intrarea Mantuitorului in Ierusalim.Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va savarsi Sfanta Liturghie…