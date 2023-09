Boom-ul turismului în Europa sfidează criza costului vieții De la cozile de doua ore la Turnul Eiffel din Paris pana la Atena care a limitat numarul de vizitatori la Acropole, supraaglomerata, invazia de turiști in Europa in aceasta vara a fost uimitoare. In pofida creșterii prețurilor, rezervarile de zboruri catre nordul Europei in perioada iunie-august au crescut cu 25% fața de anul precedent, […] The post Boom-ul turismului in Europa sfideaza criza costului vieții first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile sanitare pariziene acționeaza in capitala Franței pentru prima data in cazul țințarilor tigru, purtatori de virusuri Zika și Dengue, care avanseaza rapid prin nord-estul Europei, transmite The Guardian. Autoritațile sanitare din Paris au dezinsectat zone din capitala Franței pentru prima…

- Seceta și incendiile de vegetație din sudul Europei in aceasta vara sunt cele mai evidente semne ale unei probleme complexe și inradacinate a deficitului de apa, care devine din ce in ce mai grava pe masura ce clima se schimba. „Nu exista nicio țara din Europa care sa poata pretinde ca este protejata”,…

- In zonele turistice ale Europei, vizitatorii s-au confruntat cu majorari ale prețurilor, deoarece companiile transfera costurile in creștere catre clienți. Acum, cei care stabilesc rata de dobanda la Banca Centrala Europeana incep sa se ingrijoreze ca un nou val de inflație de vara, stimulat de turism,…

- In jurul orei 1:36 p.m., la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preturile de referinta in Europa, cotatiile futures la gaze naturale cu livrare in luna urmatoare erau in crestere cu 1,48%, pana la 28,79 euro pentru un Megawatt-ora, dupa ce in sedinta precedenta au inregistrat un avans…

- Comisia Europeana a aprobat, vineri, 23 iunie, preluarea operatiunilor din Romania ale grupului italian Enel de catre grupul elen Public Power Corporation (PPC) SA, informeaza Executivul comunitar, intr-un comunicat de presa citat de Agerpres.„Comisia a ajuns la concluzia ca achizitia nu ridica ingrijorari…

- Comisia Europeana a aprobat vineri, 23 iunie, preluarea operatiunilor din Romania ale grupului italian Enel de catre grupul Public Power Corporation S.A. din Grecia, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar."Comisia a ajuns la concluzia ca achizitia nu ridica ingrijorari…

- „Comisia a ajuns la concluzia ca achizitia nu ridica ingrijorari cu privire la competitie, avand in vedere absenta suprapunerilor intre activitatile celor doua companii", se precizeaza intr-un comunicat de presa al Comisiei Europene.Grupul italian de utilitati Enel a anuntat pe 9 martie ca isi va vinde…

- Naufragiul fatal de miercuri al unei nave supraincarcate cu migranți disperați sa ajunga in Europa este doar cel mai recent caz al unui fenomen care nu iși gasește rezolvare, scriu The Guardian și Associated Press.Moartea estimata a aproximativ 500 de oameni, inecați miercuri dupa scufundarea unei ambarcațiuni…