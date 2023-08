Stiri pe aceeasi tema

- Un vehicul lansat in spațiu cu ajutorul unei rachete indiene va incerca sa ajunga pe Luna miercuri, la cateva zile dupa ce o nava cotrolata de ruși s-a prabușit, incercand sa faca o aselenizare in aceeași zona.Anunțul Agenției spațiale a Indiei (ISRO) a fost transmis pe rețelele de socializare la…

- Dupa ce India a interzis exportul anumitor soiuri de orez, traderii sunt ingrijorati ca ar putea urma o decizie similara si pentru un alt produs alimentar: zaharul, transmite Bloomberg, scrie Agerpres.In ultima perioada, lumea a devenit din ce in ce mai depenenta de exporturile de zahar ale Indiei,…

- Soldații de elita Gurkhas sunt recunoscuți pentru abilitațile lor de lupta, dar și pentru faptul ca au un curaj vecin cu nebunia. Aceștia sunt soldați formați in Nepal și, pana recent, preferau sa se inroleze in armata Indiei. Pentru ca regulile in India s-au schimbat și li se ofera contracte pe termen…

- Cel putin 25 de persoane au fost ucise si alte opt ranite dupa ce un autobuz a luat foc in noaptea de vineri spre sambata pe o autostrada din statul Maharashtra in vestul Indiei, a anuntat sambata politia, potrivit CNN.

- Miliardarul Roman Abramovici ar vrea ca o parte substanțiala din banii rezultați din vanzarea clubului Chelsea sa fie cheltuita și pentru a-i ajuta pe rușii afectați de razboi. Miliardarul rus Roman Abramovici refuza, se pare, sa elibereze veniturile de trei miliarde de dolari obținute din vanzarea,…

- Ciclonul Biparjoy a atins zona de uscat in India. Ciclonul Biparjoy a atins joi zona de uscat in nord-vestul Indiei, aducand pe coastele indiene si pakistaneze rafale de vant violente si valuri impresionante, transmite AFP. CITESTE SI Namibia va scoate la vanzare 40 de crocodili dupa o crestere…

- Persoanele care vor fi gasite vinovate de tragicul accident feroviar din estul Indiei vor fi „sanctionate drastic”, a afirmat premierul tarii, Narendra Modi, scrie BBC. Intre timp, operatiunile de salvare s-au incheiat, transmite News.ro.

- Cel putin 120 de persoane si-au pierdut viata si mai mult de 800 au fost ranite, dupa ce doua trenuri au intrat in coliziune in estul Indiei, informeaza Rador."Zece-cincisprezece oameni au cazut peste mine cand s-a petrecut accidentul. Totul a a luat-o razna. Eram dedesubtul gramezii", a declarat…