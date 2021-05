Stiri pe aceeasi tema

- Cat de bine ar fi sa poți merge oriunde in lume in doar patru ore? Și daca v-am spune nu numai ca acest lucru ar putea fi posibil, dar si ca biletul de avion in cauza nu ar costa mai mult de 100 de euro, ați crede? Boom Supersonic, un start-up american care lucreaza la proiecte de zbor supersonice și…

- Fostul secretar de stat la Ministerul Sanatații și director medical la Spitalul de Boli Infecțioase Brașov, Andreea Moldovan, va lucra in departamentul care se ocupa de prevenția și controlul infectarilor COVID-19. Andreea Moldovan a postat pe contul sau de Facebook anunțul privind noul sau job, la…

- Pasagerii unei curse WizzAir de la Satu Mare la Londra au fost evacuati de urgenta de la bordul aeronavei, chiar inainte de decolare, dupa ce la bord s-a simtit miros de combustibil. Pasagerii au povestit ca imbarcarea s-a facut cu mare intarziere, cu 55 de minute mai tarziu fața de ora la care era…

- Un avion polonez ar fi fost deturnat joi dimineața, deasupra Europei de persoane necunoscute. Aparatul de zbor spre indreapta spre Oceanul Atlantic. Autoritațile nu au confirmat informația și nu se știe public numarul persoanelor aflate la bordul aeronavei. Teroștii ar fi preluat controlul unui avion…

- Doi calugari raniti in urma exploziei produse la manastirea de langa localitatea Tichilesti, judetul Constanta, sunt transportati, sambata, la Frankfurt (Germania) cu o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane. Cei doi sunt in stare grava, fiind intubati. Potrivit Ministerului Apararii Naționale,…

- Guvernul Cițu dezbate, miercuri, in ședința de Guvern, proiectul de ordonanta de urgenta care modifica si completeaza Legea privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, in sensul cresterii gradului de protectie a acestor cetateni. Potrivit noilor modificari, statul roman se va…

- Cea mai mare tranșa de doze de vaccin Pfizer BioNTech care trebuia sa ajunga in Romania luni dimineața nu a mai sosit pentru ca…nu a avut loc in avion. Ar fi fost prioritare marfuri pentru Sarbatorile de Paște, informeaza Digi 24. Cantitatea de 511.290 de doze de vaccin Pfizer, cea mai mare de la inceputul…