Boom al achiziţiilor de opere de artă pe internet în 2020 Achizitiile de opere de arta online au inregistrat o crestere vertiginoasa in 2020, insa avantul acestui tip de comert risca sa fie infranat de mai multe obstacole si reticente ale cumparatorilor, se arata intr-un raport publicat joi de compania din domeniul asigurarilor Hiscox, potrivit AFP.



In 2020, nu mai putin de 82% dintre noii colectionari de arta au facut cumparaturi pe internet, in comparatie cu 36% in 2019.



Achizitiile online ale celor mai mari trei case de licitatii mondiale - Christie's, Sotheby's si Phillips - au depasit un miliard de dolari (+524%).… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O pereche de încaltaminte sport Nike Air Yeezy 1, purtata de catre rapperul Kanye West, care a inspirat-o, a fost vânduta cu suma de 1,8 milioande dolari unei platforme de investitii specializate, a anuntat luni Sotheby's, care a organizat vânzarea - o suma de trei ori maimari…

- De Ziua Internationala a Cartii, pe 23 aprilie, pentru al 9-lea an consecutiv, editura Litera a pregatit reduceri la carti, kit literar cadou la orice comanda pe litera.ro, evenimente dedicate, de Noaptea Cartilor Deschise, arata News.ro. Cititorii trebuie sa se inscrie la eveniment. Timp…

- Dupa vanzarea unei opere digitale cu 69 de milioane de dolari la Christie’s acum o luna, Sotheby’s și Phillips au lansat in aceasta saptamana licitații NFT, semn ca doresc sa se poziționeze pe aceasta tehnologie care imbogațește piața artei. In urma cu trei luni, puțini oameni au auzit despre aceste…

- 4300 de elevi nu pot participa la lecțiile online, deoarece nu au tehnica de calcul sau conexiune la internet, conform datelor colectate de ministerul Educației și prezentate astazi de catre ministra Educației, Lilia Pogolșa in cadrul unei conferințe de presa. In cazul acestor elevi, vor fi organizate…

- Shopping-ul online continua sa se extinda la nivelul UE, iar in ultimii cinci ani cea mai mare crestere a cumparaturilor online in randul utilizatorilor de internet a fost inregistrata in Romania (27 puncte procentuale - pp), Cehia si Croatia (ambele cu 25 pp) si Ungaria (23 pp), arata datele publicate…

- Mare atentie la tranzactiile online! Politia Romana si specialistii IT avertizeaza ca hackerii au inventat o noua metoda de a fura banii oamenilor, clonand site-urile bancilor. Potrivit unui comunicat al IGPR, campania de phishing este caracterizata de promovarea paginilor clonate, care imita foarte…

- Tot mai multi comercianti isi muta sau extind afacerile pe Internet. Veniturile lor s-au diminuat din cauza pandemiei și vor sa faca economii mai ales din plata chiriilor. Unii au ales aceasta varianta ca sa nu-si piarda clientii fideli.