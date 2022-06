Bookfest/Hurezeanu: Volumul „Drumul Rusiei” de Rudiger von Fritsch, una dintre cele mai exact mărturii Ambasadorul Romaniei in Austria, Emil Hurezeanu, care a participat sambata, la lansarea cartii „Drumul Rusiei” de Rudiger von Fritsch, fost ambasador al Germaniei la Moscova, a afirmat ca volumul reprezinta una dintre cele mai exacte marturii despre Rusia. „Sa stiti ca citind aceasta carte aveti una dintre cele mai exacte, interesante si chiar captivante marturii despre ce e Rusia, cum e Rusia, ce vrea ea, de ce episodul pe care il traversam acum a fost posibil. Si mai interesanta este cartea care apare la toamna, la Curtea Veche, si care se numeste ‘Razboiul lui Putin’ (apartinand aceluiasi autor),… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

