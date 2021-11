Stiri pe aceeasi tema

- Managerul unei companii din Jena, landul german Turingia, a anunțat ca ofera bonus tuturor angajaților care se vaccineaza anti-Covid pana in ianuarie 2022. Udo Bottcher va recompensa fiecare angajat cu cate 5.000 de euro. Daca toți cei peste 550 de angajați se vor vaccina, compania va plati bonusuri…

- Este vorba despre United Airlines, care va concedia aproape 600 de angajați care nu s-au vaccinat anti-Covid. La inceputul lunii august, compania americana ceruse tuturor angajaților sai sa se imunizeze. Dintre cei aproximativ 67.000 de angajati ai companiei, mai putin de 3% au cerut o scutire medicala…

- In timp ce cazurile de infectare cu coronavirus sunt din ce in ce mai multe, numarul romanilor care se imunizeaza impotriva virusului ucigaș scade. In ultimele 24 de ore s-au vaccinat doar 8.967 de persoane. Conform bilanțului trimit de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind vaccinarea…

- Vin bonusuri pentru romanii care se vaccineaza anti-Covid de acum incolo. Aceștia vor primi tichete de masa in valoare de 100 de lei. Guvernul a aprobat acordarea acestora, dar și organizarea unor loterii naționale cu premii pentru cei deja vaccinați.

- Numarul de infectari cu coronavirus ajunge la aproape 1000, iar spitalele sunt deja ocupate in totalitate pe secția ATI Covid. Cea mai mare greșeala pe care o fac cei bolnavi este faptul ca se prezinta mult prea tarziu la spital. In legatura cu acest lucru, medicul Emilian Imbri, fostul manager al Spitalului…