Brazilianul Thiago Silva, camerunezul Eric Maxim Choupo-Moting si spaniolul Sergio Rico si-au prelungit contractele cu PSG pana la finalul sezonului, a anuntat gruparea pariziana., potrivit news.roCelor trei jucatori le expirau contractele la 30 iunie.

- Portarul roman Ionut Radu si-a prelungit contractul la clubul italian de fotbal Parma, pana la finalul actualului sezon, a anunțat presa din Peninsula. Acestuia ii expira ințelegerea cu clubul...

Clubul Astra Giurgiu a anuntat, miercuri, ca tehnicianul Bogdan Andone si-a prelungit contractul, noul acord fiind valabil pana la finalul sezonului viitor. De asemenea, jucatorul Gabriel Tamas a semnal prelungirea contractului pana la finalul acestui sezon, potrivit news.ro.

- Paul Antoche a semnat prelungirea contractului Mijlocasul in varsta de 28 de ani a semnat noua intelegere si este nerabdator sa lupte pentru revenirea alb albastrilor in prima liga:Clubul FC Farul si jucatorul Paul Antoche au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului cu inca un sezon.Mijlocasul…

- Mijlocasul Adam Lallana si-a prelungit cu o luna contractul cu Liverpool pentru a prinde finalul sezonului la echipa care va castiga cel mai probabil Premier League, anunța news.ro."Adam Lallana a acceptat o prelungire pe termen scurt, care ii va permite sa completeze ce a mai ramas din sezonul…

- Tehnicianul echipei Poli Iasi, Mircea Rednic, si-a prelungit contractul, joi, intelegerea fiind valabila pana la finalul sezonului in curs, anunța news.ro.Rednic a semnat actul aditional la actualul contract, in care este prevazuta prelungirea intelegerii pana la finalul sezonului in curs,…

- Mijlocasul spaniol Luis Alberto, liderul tehnic al echipei de fotbal Lazio Roma, a anuntat personal viitoarea prelungire de contract, in direct pe retelele de socializare, informeaza cotidianul L'Equipe. Asa cum fusese anuntat de presa italiana inca de la inceputul lunii aprilie, Luis Alberto isi…