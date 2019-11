Bonurile fiscale în valoare de 86 lei emise pe 20 octombrie au ieşit câştigătoare la extragerea de duminică Bonurile fiscale in valoare de 86 lei emise in data de 20 octombrie au iesit castigatoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale de duminica, 17 noiembrie 2019, potrivit Ministerului Finantelor Publice.



Fondul de premiere este de un milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii.



Daca numarul cererilor de revendicare este mai mare de 100, va fi organizata cea de-a doua extragere, pentru determinarea celor maxim 100 de bonuri castigatoare.



In situatia in care, dupa finalizarea perioadei de depunere a cererilor de revendicare, lista cuprinde… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

