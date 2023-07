Stiri pe aceeasi tema

- Cezar Irimia, presedintele Federatiei Asociatiilor Bolnavilor de Cancer anunta un protest saptamana viitoare, in fata Ministerului Sanatatii, pentru ca nu au fost elaborate normele de aplicare pentru legea planului privind combaterea cancerului. Irimia spune ca pacientii de cancer vor da in judecata…

- Romania se afla in topul negativ al statelor membre din UE in ceea ce privește reciclarea. Un raport al Comisiei Europene arata ca țara noastra nu va putea sa atinga obiectivele de reciclare a deșeurilor municipale și de ambalaje nici pana in 2025.

- Regele Charles efectueaza o vizita in Romania in urmatoarele zile. Dupa ce s-a intalnit cu președintele Klaus Iohannis, acesta a plecat mai departe, in alte zone fabuloase ale țarii. Astfel, sambata a fost pregatita prima excursie pe dealurile din Valea Zalanului. De asemenea, la pranz a fost organizat…

- de Pavel Lucescu Aparent, suntem in rand cu lumea buna. Suntem membri UE și NATO și beneficiem de toate avantajele care decurg din asta, avem intsituții, legi și proceduri conforme cu cele mai avansate standarde ale lumii de azi, teoretic suntem deja ”o țara ca afara”. In plus, statisticile, oricum…

- Am trecut pentru prima oara Prutul, in Republica Moldova, in 2008, cand am participat la manifestația dedicata Unirii Basarabiei cu Romania, din 27 martie. La o zi dupa ce am trecut granița nedreapta, Voronin a interzis accesul romanilor din Țara in Basarabia.A fost inceputul sfarșitului regimului comunist…

- Romania nu testeaza atat cat ar trebui fructele și legumele care ajung pe piața, pentru a vedea ce cantitate de pesticide conțin. O recunoaște ministrul Agriculturii Petre Daea, care spune ca ne-ar trebui mai multe laboratoare. Deși oficialii statului asigura populația ca legumele și fructele de pe…

- Actorul Florin Zamfirescu a sarit in aparea lui Rareș Prisacariu, caștigatorul Romanii au Talent 2023. Baiețelul a imparțit Romania in doua: in timp ce unii il lauda și il considera genial, alții l-au criticat și sunt de parere ca este exploatat de parinți. In varsta de șapte ani, Rareș Prisacariu a…

- Andreea și Sergiu Hanca formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul romanesc, insa fericirea le-a fost umbrita de invidia oamenilor. Cei doi s-au intors in Romania, insa interacțiunea cu fanii nu a fost cea mai benefica pentru ei. Vedeta a vorbit despre greutațile pe care le-au intampinat…