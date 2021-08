Stiri pe aceeasi tema

- Bonurile de masa pentru persoanele care se vaccineaza anti-COVID ar putea fi eliberate de luna viitoare, a declarat ministrul sanatatii, Ioana Mihaila. Ea a precizat ca acestea vor fi acordate chiar in centrele de vaccinare, dupa realizarea schemei complete de imunizare. Ioana Mihaila a mai spus ca…

- Ministrul sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat ca doar cei care se vaccineaza cu schema completa vor primi tichetele de masa in valoare de 100 de lei, informeaza EuropaFM.Bonurile de masa pentru cei care se vaccineaza cu serul impotriva covid 19 ar putea fi eliberate din luna septembrie, a declarat Ioana…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, spune ca persoanele care se vor vaccina anti-COVID vor primi tichete de masa in valoare de 100 de lei. Este o masura luata de Executiv pentru a stimula vaccinarea impotriva virusului. „In ceea ce priveste masurile de stimulare, am agreat o masura care a fost propusa…

- Bonurile vor avea valoare nominala de 100 de lei si constituie o masura de stimulare a vaccinarii impotriva SARS CoV 2.Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila a declarat in aceasta dupa amiaza ca, pentru a impulsiona vaccinarea populatiei, coalitia de guvernare a agreat solutia acordarii de bonuri de masa…

- Serviciul de Sanatate Publica din Marea Britanie a efectuat un studiu care a vizat monitorizarea pacientilor din 700 de cabinete de medicina de familie. Rezultatele arata ca schema completa de vaccinare este eficienta si in randul grupelor de risc.

- De la debutul campaniei de vaccinare și pana in prezent, la nivelul județului Sibiu s-au administrat 240.336 doze de vaccin impotriva SARS-CoV-2, in cadrul etapei I și etapei a II-a din Strategia de vaccinare impotriva Covid-19 in Romania. Pana in prezent, in total, 125.492 persoane au fost vaccinate…

- Peste 25 la suta din populatia in varsta de peste 16 ani din Romania este imunizata cu cel putin o doza de vaccin impotriva COVID-19, in timp ce 19 la suta din populatie are schema completa de imunizare, potrivit datelor transmise, joi, de Institutului Național de Statistica. De la inceputul campaniei…

- Autoritațile sibiene transmit ca, de la debutul campaniei de vaccinare și pana in prezent, la nivelul județului Sibiu s-au administrat 174.045 doze de vaccin impotriva SARS-CoV-2, in cadrul etapei I și etapei a II-a din Strategia de vaccinare impotriva Covid-19 in Romania. Pana la momentul de fața au…