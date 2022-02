Bonurile de masă pe care le primesc angajaţii se schimbă. Măsura a intrat în vigoare deja 87% dintre companii considera ca tichetele contribuie la imbunatațirea calitații vieții beneficiarilor, iar un pachet salarial care cuprinde acest tip de beneficii este mai atractiv pentru angajați și influențeaza pozitiv rata de retenție. Majoritatea respondenților au declarat ca, din punct de vedere operațional, pentru ei nu este un efort sa ofere tichete de masa sau […] The post Bonurile de masa pe care le primesc angajatii se schimba. Masura a intrat in vigoare deja first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

