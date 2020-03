Stiri pe aceeasi tema

- Artistul isi indeamna fanii sa-si arate dragostea si sa aplaude personalul medical. Acesta este mesajul noului cantec "Let Your Love Be Known", prima compozitie a sa dupa trei ani. Cantaretul irlandez a dezvaluit pe contul de Instagram aceasta melodie inedita, o balada interpretata la pian din locuinta…

- Patria Bank, instituție de credit specializata in creditarea micilor antreprenori și a segmentului de agribusiness, anunța 3 masuri pentru sprijinul clienților afectați de criza generata de pandemia de coronavirus. Masurile includ reeșalonarea ratelor...

- Actorul din serialul ”Game Of Thrones”Kristofer Hivju a fost diagnosticat cu COVID-19. Actorul norvegian,cunoscut in special pentru interpretarea personajului Tormund Giantsbane dincelebrul serial produs de HBO a facut anunțul pe contul sau de Instagram. Hivjua spus ca doar el are “simptome de raceala”,…

- Mesajul transmis de Leo Messi a primit aproximativ 5 milioane de like-uri in doar cateva ore. Messi a trimis de asemenea un mesaj de sustinere pentru cei care au fost afectati cel mai mult in aceste zile."Sunt zile complicate pentru toata lumea. Suntem preocupati de ce se intampla si vrem…

- Italia este cea mai afectata tara europeana de pandemia de coronavirus, insa italienii izolati in case au gasit o solutie pentru a trece mai usor prin masurile dure impuse: au iesit la balcoane pentru a dansa si canta. Imaginile au devenit virale.Pandemia de coronavirus a facut 250 de victime in ultimele…

- Chet Hanks a confirmat intr-un filmulet postat pe Instagram ca parintii sai au fost diagnosticati cu coronavirus. "Da, este adevarat, parinții mei au fost diagnosticati cu Coronavirus. E o nebunie.' El a adaugat ca se aflau in Australia, unde tatal sau filma un film despre Elvis Presley.…

- Actrița americana Gwyneth Paltrow și-a sfatuit fanii sa aiba grija și sa se spele des pe maini, in contextul epidemiei de coronavirus. Vedeta a publicat un mesaj pe rețeaua de socializare Instagram, alaturi de o fotografie in care apare cu o masca pe fața, transmite Huffington Post.Actrița…