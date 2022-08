Boney M. in concert la Bucuresti sub egida DISCO ICONS￼￼

Stiri pe aceeasi tema

- Trioul italian Il Volo revine in Romania pentru doua concerte care vor avea loc la Sala Palatului din Bucuresti, pe 16 iulie, si la BT Arena din Cluj-Napoca, pe 18 iulie, in cadrul turneului mondial "Il Volo Sings Morricone and More". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Invitata in podcastul lui Damian Draghici, Lidia Buble a povestit ca cea mai grea perioada din viața ei a trait-o cand s-a mutat la București. Celebra cantareața nu s-a rușinat și a recunoscut ca nici bani de mancare nu avea, mai mergea prin supermarketuri și mai lua biscuiți. In varsta de 29 de ani,…

- Liderul AUR George Simion a oferit detalii surprinzatoare despre modul in care a fost oprit la intrarea in Republica Moldova, in baza unei interdicții pe care o are inca din vremea regimului Igor Dodon. Simion a afirmat ca ar fi vorbit cu ministrul de Externe Bogdan Aurescu, iar acesta i-ar fi sugerat…

- Liderul Partidului AUR din Romania nu a putut sa ajunga la ședința comuna a Parlamentelor Romaniei și Republicii Moldova. Asta deoarece interdicția pe numele acestuia, emisa de autoritațile de la Chișinau, va expira pe 1 octombrie anul viitor. „Astazi dimineața, la ora 5:05, George Simion a fost urcat…

- Cu mii de concerte la activ și foarte multe hit-uri, Direcția 5 este una dintre cele mai ascultate și mai iubite trupe din Romania. Pe 21 mai Direcția 5 a lansat un nou album, “Minimal” și a susținut un mare concert la Sala Palatului din București. Fanii au avut ocazia sa asculte piesele de pe noul…

- Formatia americana Health, cunoscuta pentru sound-ul neo-industrial si colaborarea cu Nine Inch Nails, concerteaza in premiera la Bucuresti pe 9 iunie, la Control Club, in cadrul turneului european pentru promovarea celui mai recent album, "Disco4:: Part II", informeaza un comunicat transmis AGERPRES.…

- Un dans spaniol minunat: flamenco! Un dansator de excepție: Eduardo Guerrero. Un spectacol la București: pe 26 mai, publicul a aplaudat in picioare evoluția lui Guerrero la Sala Palatului, alaturi de tanara dansatoare și coregrafa de excepție, Maria Moreno, doi chitariști de prima clasa și doi vocaliști…

- Impresara Anamaria Prodan s-a intalnit, la București, cu celebrul hairstylist libanez Mounir The post VIDEO | Intalnire surpriza pentru Anamaria Prodan! Cine a venit in Romania s-o vada pe celebra impresara appeared first on Tabu .