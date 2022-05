Stiri pe aceeasi tema

- Principalul suspect al crimei din Bihor, savarșite in weekend, a fost prins de polițiști. Victima acestuia este Molnar Beata, femeia de 30 de ani gasita moarta pe un camp din Bihor, in zona Aleșd. „In urma activitaților investigativ-operative, dar și a mediatizarii situației in cauza, barbatul in varsta…

- Poliția a cerut ajutor cetatenilor pentru gasirea lui Bone Ferenc. Politistii clujeni au comunicat ca il cauta pe barbatul de 43 de ani pentru clarificarea circumstanțelor in care a avut loc decesul tinerei din Cluj.

- Polițiștii clujeni l-au prins pe Bone Ferenc, presupusul asasin al tinerei disparute de la Cluj.In urma activitaților investigativ-operative, dar și a mediatizarii situației in cauza, barbatul in varsta de 43 de ani a fost depistat de catre polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, in acest…

- S-a aflat cine este Bone Ferenc, suspectul principal in cazul crimei din Bihor. Acesta are 43 de ani, este din Județul Arad și a fost dat in urmarire de catre polițiștii din Cluj, barbatul fiind principalul suspect in cazul morții unei femei gasite pe un camp situat in județul Bihor. Bone Ferenc este…

- Barbatul din Bihor care este supect de uciderea iubitei sale a fost cadru didactic la o Universitate. Bone Ferenc este de negasit, iar oamenii legii l-au dat in urmarire naționala, dupa ce tanara a fost gasita fara suflare. Ce au gasit anchetatorii in domiciliul acestuia.

- Apar noi detalii despre tanara gasita moarta pe un camp din Bihor! Criminalul ar fi chiar iubitul ei, un fost profesor universitar cu un trecut violent. Barbatul ar fi ucis-o sambata, cand mergeau la munte, iar apoi i-a abandonat cadavrul in spatele unei foste benzinarii, intr-o zona pustie. Polițiștii…

- Barbatul de 43 de ani, suspectat ca si-a ucis iubita si a abandonat-o pe un camp din Bihor, este cautat de politisti. Acestia au transmis semnalmentele lui si cer ajutorul populatiei. Barbatul este de profesor universitar. "Cu privire la sesizarea din data de 23 mai a.c., prin apel 112, la nivelul Politiei…

