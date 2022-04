Stiri pe aceeasi tema

- Problema incendiilor de vegetație: Ce trebuie sa faca fermierii pentru a nu pierde subvenția de la APIA Problema incendiilor de vegetație: Ce trebuie sa faca fermierii pentru a nu pierde subvenția de la APIA Alina Crețu, director executiv al Asociației Producatorilor de Porumb din Romania a vorbit la…

- Planurile Uniunii Europene au nevoie de o revizuire temporara de la principiile strategiei „From Farm To Fork” si chiar de o amanare a termenelor pentru obiectivele propuse, in conditiile in care, in actualul context economic, este nevoie de fiecare metru patrat de teren agricol care sa produca hrana…

- Planurile Uniunii Europene au nevoie de o revizuire temporara de la principiile strategiei “From Farm To Fork” si chiar de o amanare a termenelor pentru obiectivele propuse, in conditiile in care, in actualul context economic, este nevoie de fiecare metru patrat de teren agricol care sa produca hrana…

- In ultimii ani, sectorul agricol romanesc a fost și continua sa fie sub un real asediu. Alinierea la noile condiții ale Politicii Agricole Comune și strategiile europene de implementare a Green Deal-ului au pus o presiune enorma pe fermierul roman, dar și pe cel european. In calitate de reprezentant…

- Politic Declarație politica / Deputat Florin Piper-Savu: Predictibilitate și stabilitate pentru fermierii romani februarie 10, 2022 12:08 Stimați colegi, Romania este una dintre tarile europene cu cel mai ridicat potential in sectorul agricol, avand a 6-a cea mai mare suprafata agricola utilizata…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a transmis la sfarșitul lunii ianuarie Comisiei Europene solicitarea de decontare a sumei de 426,8 milioane de euro reprezentand rambursarea plaților realizate din bugetul național catre fermieri in perioada 16 octombrie – 31 decembrie 2021. Potrivit AFIR,…

- 2021 a fost un an bun pentru fermieri cu marje de profit de 25-30%, in condițiile in care au avut parte de precipitații, dar și prețurile s-au majorat semnificativ. O mare parte parte din caștig a mers, insa, pentru acoperirea pierderilor din anii trecuți, provocate de seceta. Din pacate, 2022 se anunța…

- Noul deziderat al Politicii Agricole Comune (PAC) - o agricultura mai prietenoasa cu clima - reprezinta un obiectiv pe care fermierii, inclusiv cei romani, nu ezita sa-l atinga, desi ceea ce denunta ei este calea prin care se poate ajunge acolo, sustine presedintele Asociatiei Fermierilor din Romania…