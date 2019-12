Bonami: recorduri de vanzari in cele doua weekend-uri Black Friday si o noua politica de retur Pe durata promotiilor speciale de Black Friday, magazinul online cu mobilier si decoratiuni, Bonami a inregistrat o crestere cu 40% a vanzarilor fata de anul trecut, acestea ajungand la o valoare de peste 320.000 de euro.



De o crestere similara au beneficiat si celelalte piete unde Bonami este prezent: Cehia, Slovacia, Polonia si Ungaria, valoarea totala a vanzarilor fiind de peste 2 milioane de euro.



Produsele preferate ale romanilor sunt covoarele, piesele mici de mobilier si accesoriile pentru bucatarie. Cea mai mare comanda efectuata in Romania pe durata celor doua weekenduri… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania are, luni, cea mai ieftina piata spot de energie electrica din regiune, pe fondul productiei mari de energie hidro, potrivit datelor Transelectrica si OPCOM, analizate de AGERPRES. Astfel, pretul mediu al energiei cu livrare luni este 47,51 euro pe MWh in Romania, in timp ce, in Ungaria,…

- Bonami, magazinul online care comercializeaza produse din zona home & deco si mobilier, aniverseaza 3 ani de prezenta pe piata din Romania. Cu peste 1 milion de utilizatori inregistrati, compania a crescut local cu 60% in 2019. Pentru anul urmator, Bonami asteapta o cifra de afaceri de 10…

- Consiliul Concurentei lanseaza, marti, Monitorul Preturilor Produselor Alimentare, la eveniment urmand sa fie prezenti reprezentanti ai autoritatilor si ai companiilor implicate in acest proiect. Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a aratat, la inceputul acestei luni, ca,…

- Viorica Dancila a trimis Comisiei Europene o nominalizare de comisar, luni, dar aceasta fusese deja respinsa anterior de presedintele ales al CE, Ursula von der Leyen, a declarat pentru Ziare.com un oficial european. "Pot confirma ca Guvernul roman a trimis scrisoarea ieri (luni - n.red.).…

- Laszlo Kover, presedintele Parlamentului ungar, considera ca Tinutului Secuiesc i se cuvine o compensatie istorica atat din partea Budapestei, cat si din partea Bucurestiului. Acesta a transmis ca Tinutul Secuiesc si poporul sau a oferit amandurora mai mult decat a primit: timp de 1000 de…

- Romania a fost de doua ori in acest an in pragul unui black-out (pana de curent generala la nivel national), cel mai recent caz fiind saptamana trecuta, odata cu oprirea unui reactor de la Cernavoda si a centralei de la Brazi, a declarat, vineri, Franck Neel, membru al directoratului OMV Petrom, responsabil…

- Pretul energiei electrice pe piata spot atinge din nou maximul istoric de 750 de MW, care a mai fost inregistrat saptamana trecuta, Romania importand electricitate la capacitate maxima pe linia de interconexiune cu Ungaria, potrivit datelor OPCOM si Transelectrica, analizate de AGERPRES. Astfel,…

- Germania, cea mai mare economie din Uniunea Europeana, vrea sa limiteze viitorul buget al blocului comunitar pentru perioada 2021-2027 la 1% din Venitul National Brut al UE, sub nivelul de 1,11% propus de Comisia Europeana, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.…