Bonami aniverseaza 3 ani in Romania Bonami, magazinul online care comercializeaza produse din zona home & deco si mobilier, aniverseaza 3 ani de prezenta pe piata din Romania.



Cu peste 1 milion de utilizatori inregistrati, compania a crescut local cu 60% in 2019. Pentru anul urmator, Bonami asteapta o cifra de afaceri de 10 milioane euro.



Pe plan international, compania va atinge anul acesta cifra de 75 milioane de euro, ceea ce reprezinta o crestere totala de 40%.



Chiar in conditiile in care inregistrarea pe website nu mai este obligatorie, numarul abonatilor la newsletter a crescut constant, ajungand… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

