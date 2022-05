Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 169 de cazuri de hepatita acuta cu origine necunoscuta, la copii cu varste cuprinse intre o luna și 16 ani, au fost identificate in 11 țari, a anunțat Organizația Mondiala a Sanatații, citata de CNN. Dintre cazurile depistate, cel puțin un copil a murit și alți 17 au avut nevoie de transplant…

- Ucrainenii i-au tras de „urechi” pe nemti in urma unei declaratii nefericite facute de Olaf Scholz. Acesta a luat apararea poporului rus. De ce s-au enervat ucrainenii? Pentru ca ei considera ca rusii sustin razboiul lui Putin. Aceasta distinctie, desi este larg raspandita in Europa, este gresita, potrivit…

- O ceremonie funerara a fost filmata in Ucraina, unde zeci de localnici s-au pus in genunchi pe strada, in timp ce trecea o mașina cu trupul neinsuflețit al unui erou. ”Pentru a ințelege daca Putin este așteptat in Ucraina, este suficient sa vedem cum ucrainenii ingroapa un soldat mort”, scriu ucrainenii…

- Nicolai Polișcikov (șofer mecanic), Anton Savin (trupe de tancuri), Andrei Pozdeev (operator-tunar), Aleksandr Morozov și Niaz Ahunov, cinci recruți, prizonieri ruși de razboi, au susținut o conferința de presa, organizata de Ministerul de Interne de la Kiev „Putin este un mincinos și un criminal de…

- Casele si proprietatile oligarhilor rusi vizati de sanctiuni ar putea fi folosite pentru a gazdui refugiatii din Ucraina, a declarat, duminica ministrul britanic Michael Gove. Intr-o declaratie pentru BBC, el a spus ca se doreste ca aceste locuinte sa fie folosite in scop umanitar: "Noi spunem: . Daca…

- Cu toții avem nevoie ocazional de serviciile hairstyliștilor și tehnicienilor din saloanele de hair&beauty. Insa, cate situații nu exista in care te programezi pentru ceva anume, iar cand sa pleci ți se oprește respirația și te iau transpirațiile cand auzi cat ai de platit? Intr-adevar, daca vrei calitate…

- Vicepremierul Rusiei a declarat ca țara sa are dreptul de a lua masuri care sa „reflecte" sanctiunile impuse economiei, amenințand astfel cu oprirea alimentarii cu gaze a Europei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Rusia a folosit in Ucraina bombe cu dispersie, artilerie interzisa pe scara larga, a declarat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, dupa o reuniune cu miniștrii de externe din statele membre NATO, la Bruxelles.„Am vazut folosirea bombelor cu dispersie și am vazut rapoarte de utilizare…