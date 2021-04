„Bombele alimentare”, puricate de inspectorii DSV De la inceputul lunii, inspectorii sanitari veterinari bacauani au demarat deja controale pe tematica respectarii continutului de acizi grasi trans in produsele alimentare. Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bacau vor verifica „modul in care operatorii din sectorul alimentar si-au realizat analiza riscului datorat prezentei acizilor grasi trans – AGT (altii decat […] Articolul „Bombele alimentare”, puricate de inspectorii DSV apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

