- Cinci bombe de artilerie și doua proiectile de infanterie din al doilea Razboi Mondial au fost gasite, miercuri, de un vasluian din localitatea Siliștea, comuna Todirești, care sapa in curte pentru realizarea unei fose septice. (Promotiile zilei la monitoare) Potrivit ISU Vaslui, echipa pirotehnica…

- Un pastor in varsta de 66 de ani din judetul Neamț, salvat de pompieri in timpul unei viituri, dupa ce a ramas blocat cu 200 de oi pe o insula, a murit a doua zi pe o pasune, relateaza Mediafax. In timpul inundațiilor care au lovit judetul Neamt, la finele saptamanii trecute, barbatul a fost […] The…

- Lucrarile de modernizare a Strazii Parcului din municipiul Campina au intrat intr-un impas din cauza pungilor de reziduuri petroliere descoperite de firma constructoare in timpul sapaturilor. Locuitorii de aici ne-au semnalat faptul ca nu se mai lucreaza de mai bine de trei saptamani. Au fost și zile…

- Trei proiectile explozive, datand din al Doilea Razboi Mondial, au fost gasite joi seara in comuna Valea Mare de catre un barbat care sapa pe un camp din apropierea garii din localitate, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu, relateaza…

- Politisti din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, in data de 2 iunie, un barbat, de 38 de ani, din municipiul Targu Jiu, a deținut, fara drept, o arma neletala, calibru 9 mm și muniție aferenta, respectiv 11 proiectile metalice, acesta…

- Un sit valoros din perioada romana a fost descoperit de arheologi in satul Sagaidac, raionul Cimislia. De cateva zile, specialistii fac sapaturi care au scos la iveala numeroase depozite pentru provizii, un bordei si cuptoare vechi. Arheologii au descoperit ca, acum 1.