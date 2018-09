Bombe cu efect devastator, lansate în Siria, în zone locuite de civili Cel putin 10 raiduri aeriene ale fortelor armate fidele presedintelui Bashar al Assad, asistate de Rusia, au fost semnalate in provincia Idlib. Potrivit celui mai recent bilant, trei persoane si-au pierdut viata in localitatea Abdeen, din sudul regiunii. Raidurile au vizat zone locuite preponderent de civili. Elicoptere ale armatei siriene au lansat bombe cu srapnel, cunoscute pentru efectele lor devastatoare, peste suburbia unuia dintre orasele sudice ale provinciei. Idlib este singura zona din Siria controlata in continuare de oponenti ai presedintelui Bashar al-Assad. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seful Statului Major interarme al Frantei, generalul Francois Lecointre, a declarat joi ca fortele aeriene franceze sunt gata sa lanseze lovituri asupra unor tinte din Siria daca vor fi folosite arme chimice in asteptata ofensiva a guvernului de la Damasc pentru preluarea controlului asupra provinciei…

- Dupa o pauza de 22 de zile, aeronavele militare ruse au reluat atacurile aeriene impotriva ultimei provincii rebele din Siria – Idlib, a anunțat Centrul Sirian de Monitorizare pentru respectarea drepturilor omului, potrivit Reuters. Rusia il sprijina pe președintele Siriei, Bashar al Assad, ai carui…

- Președintele american Donald Trump l-a avertizat pe omologul sau sirian Bashar al-Assad și pe aliații sai din Iran și Rusia sa nu intreprinda un atac in provincia Idlib din Siria, afirmand ca sute de mii de persoane ar putea fi ucise, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax.

- Israelul nu se va considera legat de eventuale acorduri internationale ce vor fi semnate asupra viitorului Siriei, a declarat joi ministrul israelian al apararii Avigdor Lieberman, informeaza AFP. Negocieri la niveluri diferite sunt in curs in conditiile in care regimul lui Bashar al-Assad…

- Rusia și Turcia au convenit asupra pregatirii operațiunii militare impotriva gruparii teroriste „Front Al-Nusra“ in regiunea siriana Idlib, cu participarea forțelor regimului președintelui Bashar al Assad, a declarat Serghei Lavrov, ministrul de externe al Rusiei, citat de TASS. „Sper mult ca partenerii…

- Statele Unite ale Americii au avertizat Rusia ca sunt pregatite sa ia masuri militare impotriva Siriei daca președintele Bashar al-Assad va utliza arme chimice pentru a recapata ultima regiune aflata sub controlul rebelilor, au informat patru surse citate de site-ul agenției Bloomberg.Oficialii…

- Rusia a prezentat propuneri autoritatilor turce pentru rezolvarea situatiei din nord-vestul Siriei, conform agentiei Interfax, citata de Reuters, scrie news.ro.Serghei Soigu, ministrul Apararii din Rusia, s-a intalnit cu omologul sau turc, Hulusi Akar, vineri in Moscova.Citește și: DOLIU in arta…

- Peste 600 de tineri matematicieni din 110 tari participa luni, 9 iulie, la prima zi de competitie a Olimpiadei Internationale de Matematica, care se desfasoara la Cluj-Napoca. Printre acestia se afla si Hafez al-Assad, fiul presedintelui Siriei, Bashar al Assad.