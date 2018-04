Stiri pe aceeasi tema

- Bombardiere B-52 ale Forțelor Aeriene ale SUA au efectuat misiuni de antrenament in vecinatatea Marii Chinei de Sud si insulei japoneze de sud Okinawa, au anuntatreprezentanții armatei americane vineri, in ceea ce ,potrivit unui ziar chinez, ar avea legatura cu exercitiile militare ale Chinei in apropierea…

- O serie de exercitii militare chineze in apropiere de Taiwan au avut ca scop sa transmita un mesaj clar insulei autoguvernate si China va lua masuri suplimentare daca fortele pro-independenta din Taiwan vor actiona "de capul lor", a avertizat miercuri un purtator de cuvant al guvernului, citat de…

- Lupta pentru titlul de campioana din Liga 1 dintre FCSB și CFR Cluj trece la un alt nivel. Daca pe teren au fost perfect egale in acest sezon, intre ele inregistrandu-se 3 meciuri modeste, incheiate cu același scor: 1-1, cele doua echipe ar putea fi departajate prin birouri.

- Lupta impotriva corupției va trebui sa continue pentru ca progresele Romaniei au fost recunoscute la nivel internațional, au declarat astazi, reprezentanții misiunii FMI la București. „Reducerea corupției va ajuta guvernul sa iși imbunatațeasca veniturile, va crește și eficiența cheltuielilor și va…

- BMT Romania este parte a Grupului BMT International, cu sediul central in Belgia. Grupul BMT este prezent in mai multe țari (Belgia, Germania, Cehia, Romania, Mexic, China, India, SUA), și activeaza in industriile aeronautica, feroviara, automotive si a sticlei. In Romania, cele patru divizii sunt reprezentate…

- Nissan Motor ar urma sa investeasca 9,5 milioane de dolari in urmatorii cinci ani in China pentru a deveni cel mai mare producator de vehicule electrice din aceasta țara, potrivit Bloomberg.