Stiri pe aceeasi tema

- Doua avioane B 52H Stratofortress ale Fortelor Aeriene SUA, repartizate unitatii 2nd Bomb Wing de la Baza Barksdale, Louisiana, au aterizat duminica la Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu pentru desfasurarea misiunii Bomber Task Force Europe 24 4, potrivit Agerpres."Flancul estic al NATO este mai puternic…

- "Ziua Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene, sarbatorita odata cu cea a Sfantului Proroc Ilie Tesviteanul - patronul spiritual al temerarilor zborului, este un moment aniversar in care ne exprimam recunostinta fata de aviatorii romani, deopotriva militari, in activitate, in rezerva sau in retragere,…

- Romania datoreaza, in parte, propria creștere economica investițiilor americane, a declarat premierul Marcel Ciolacu, miercuri, la recepția gazduita de Ambasada SUA cu ocazia Zilei Independenței Americii

- Mai multe baze militare americane din Europa, inclusiv din Romania, au fost puse in stare de alerta sporita, pe fondul unei posibile amenințari teroriste, au declarat doi oficiali americani, citați de CNN.

- Andrei Codrescu, unul dintre cei mai cunoscuti scriitori romani in Statele Unite, a comentat pentru „Adevarul” faptul ca Louisiana e primul stat american unde, printr-o lege promulgata miercuri 19 iunie, Cele 10 Porunci trebuie afișate in toate școlile și universitațile de stat.