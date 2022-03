Stiri pe aceeasi tema

- Bombardiere americane de tip B-52 Stratofortress au survolat vineri Romania si flancul estic al NATO, in cadrul unor exercitii cu armatele Romaniei si Germaniei, in semn de unitate, in contextul in care invazia rusa in Ucraina intra in cea de-a doua saptamana. Cele mai mari bombardiere strategice din…

- Premierul Nicolae Ciuca a purtat mai multe discuții cu Andrzej Duda, președintele Poloniei, pe tema securitații și dezvoltarii relației dintre Varșovia și București. Ce anunț a ingrijorat Romania, pe fondul razboiului dintre Rusia și Ucraina.

- Romania a inceput inceput procedura de suspendare a dreptului de survol deasupra teritoriului sau, precum si a dreptului de aterizare pe teritoriul Romaniei pentru aeronavele care apartin companiilor din Federatia Rusa, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, la finalul sedintei…

- Liderii statelor membre NATO și-au declarat vineri solidaritatea cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu poporul ucrainean, intr-o declarație comuna in urma consultarilor ținute in baza articolului 4 al alianței. Condamnand acțiunile Rusiei, pe care o considera vinovata pentru situația din…

- NATO anunța ca a decis sa intareasca suplimentar apararea statelor din Est dupa ce Rusia a atacat joi Ucraina. Decizia a fost luata in urma solicitarilor facute de Romania și Polonia, care au cerut activarea articolului 4 din Tratatul de la Washington, care stabileste un mecanism de consultare intre…

- Nicolae Ciuca a sustinut, marti, 08 februarie, declaratii de presa.Prim ministrul a anuntat ca saptamana viitoare va avea loc o noua intalnire a Comitetului interministerial pentru energie, subliniind ca este nevoie de o solutie care sa fie inteleasa si asumata atat de Guvern, cat si de catre furnizori,…

- Dislocarea de noi efective militare americane in Europa de Est duce la escaladarea tensiunilor in regiune, a comunicat joi Kremlinul, dupa ce Washingtonul a anuntat ca va trimite inca 3.000 de militari in Polonia si Romania, transmite Reuters.

- De mai bine de o luna, Vladimir Putin a inceput sa-si marcheze teritoriul asa cum stie el mai bine: cu dare groase de noroi trasate de senilele tancurilor, la granita de sud a Rusiei cu Ucraina. De cateva saptamani, se vorbeste tot mai mult despre iminenta izbucnirii in regiune a unui asa-numit „razboi…