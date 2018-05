Stiri pe aceeasi tema

- Bombardiere ale fortelor aeriene chineze au aterizat pe insule si recife din Marea Chinei de Sud, in cadrul unui exercitiu militar in regiunea disputata, informeaza sambata Reuters, citand un comunicat militar chinez. "O divizie a Fortelor Aeriene ale Armatei de Eliberare a Poporului…

- Politia turca a arestat joi 65 de suspecti intr-o operatiune care vizeaza membri ai fortelor aeriene acuzati de legaturi cu clericul Fethullah Gulen, despre care regimul de la Ankara sustine ca a orchestrat puciul esuat din iulie 2016, transmite Reuters, preluand o stire a agentiei Anadolu.…

- Sase pescari vietnamezi au fost salvati dupa ce barca lor ar fi fost scufundata de doua nave chineze in apele contestate din Marea Chinei de Sud, a anuntat un oficial vietnamez luni, citat de dpa, scrie agerpres.ro. Incidentul a avut loc vineri langa Insula Lincoln din arhipelagul Paracel,…

- Incercarea de a distruge complet fortele aeriene ale presedintelui sirian Bashar al-Assad este o optiune pentru Trump, dupa atacul de duminica din orasul sirian Duma, insa aceasta vine cu riscuri. Unul dintre cele mai mari riscuri il reprezinta uciderea rusilor care sunt in Siria.…

- Surse ONU spun ca Moscova ar fi folosit arme similare celor folosite de regimul sirian pentru a masca implicarea in atacurile aeriene, relateaza The Guardian, citat de HotNews.ro. Surse ONU ar fi spus pentru The Guardian ca fortele aeriene ale ...

- Cel putin 14 combatanti ai fortelor proguvernamentale siriene au fost ucisi in lovituri aeriene turce in enclava siriana sub control kurd Afrin (nord), a indicat vineri Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), citat de agentia DPA. Potrivit OSDO, lovituri aeriene au fost intreprinse noaptea…