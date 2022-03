Oleg Ustenko, principalul consilier pe probleme economice al guvernului ucrainean, a declarat joi ca trupele rusești invadatoare au distrus pana acum infrastructura, cladiri și alte bunuri fizice in valoare de cel puțin 100 de miliarde de dolari, relateaza Reuters . Ustenko, principalul consilier economic al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat in timpul unui eveniment virtual gazduit de Institutul Peterson pentru Economie Internaționala ca razboiul a obligat 50% din firmele ucrainene sa se inchida cu totul și ca restul opereaza cu mult sub capacitatea lor. In urma cu cateva…