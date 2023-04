Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse si-au intensificat utilizarea artileriei grele si a raidurilor aeriene asupra orasului ucrainean devastat Bahmut, a declarat marti comandantul fortelor terestre ucrainene. Luptele din Bahmut si din jurul acestuia au fost epicentrul razboiului din Ucraina in ultimele luni, relateaza Reuters,…

- Batalia pentru Bahmut in estul Ucrainei este departe de a fi incheiata, chiar daca rusii au obtinut unele succese, spun oficialii de la Kiev care contesta afirmatiile Gruparii Wagner cum ca ar controla 80% din localitate.

- 'Luptele din zona Bahmut, in estul Ucrainei, raman intense', declara presedintele Zelenski, care nu a dat indicii ca orasul ar fi cazut in mainile inamicului, asa cum anuntase liderul grupului paramilitar rus, Evgheni Prigojin.

- Ziua 399 de razboi nu este foarte buna pentru Ucraina, deoarece mercenarii grupului Wagner ar fi ocupat un important complex industrial din Bahmut, acolo unde au loc lupte puternice intre ruși și ucraineni. Din pacate, atacurile nu au incetat deloc in estul Ucrainei, iar lupta pare din ce in ce mai…

- Razboi in Ucraina, ziua 394. Armata ucraineana recunoaște ca a comis o eroare anuntand retragerea fortelor ruse din orasul Nova Kakhovka, in apropiere de Herson, mentionand ca a analizat necorespunzator informatiile primite.

- Ucraina lupta in continuare pentru orasul Bahmut. Analistii considera ca batalia de aici afecteaza capacitatea militara a armatei ruse inaintea unei contraofensive ucrainene de primavara.

- Razboi in Ucraina, ziua 356. Se duc in continuare lupte grele la Bahmut, in estul Ucrainei iar rusii sustin ca au avansat aproape 2 kilometri si jumatate pe front și au incercuit orașul. Kievul a negat afirmațiile Moscovei și susține ca a respins toate ce

- In acelasi timp, Ministerul rus al Apararii a acuzat - duminica - Kievul ca s-ar pregati sa arunce in aer cladiri din Kramatorsk, oras din estul Ucrainei, pentru a da vina apoi pe Moscova ca a comis crime de razboi si ca a tintit civili intr-o operatiune sub steag fals, potrivit Reuters, preluat de…