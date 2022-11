Stiri pe aceeasi tema

- Seful operatorului retelei nationale de electricitate a Ucrainei, Volodimir Kudritki, a estimat marti, 22 noimebrie, ca pagubele produse sistemului energetic național de bombardamentele rusesti sunt ”colosale”, dar nu considera ca se impune evacuarea civililor din orasele cele mai afectate de intreruperile…

- Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei au loc la o scara nemaivazuta in lumea moderna, spune șeful companiei energetice naționale, iar ucrainenii sunt nevoiți sa fie inventivi.

- Valul de atacuri rusești impotriva infrastructurii energetice a Ucrainei continua in ziua 250 a razboiului, cu cel puțin 40 de rachete de croaziera lansate impotriva Kievului in dimineața de luni, transmite Anton Gerashchenko, consilier in cadrul Ministerului ucrainean de Interne. “Inginerii lucreaza…

- Forțele Armate ale Ucrainei susțin ca au doborat 44 din cele 50 de rachete rusești in atacul din aceasta dimineața. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Razboi in Ucraina, ziua 240. Administratia Volodimir Zelenski le-a cerut, joi, partenerilor din NATO si din Uniunea Europeana sa furnizeze asistenta Ucrainei, in contextul atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice.

- Armata rusa a declarat marti ca situatia de pe teren in Ucraina este "tensionata" pentru trupele sale in fata unei contraofensive ucrainene, in special la Herson, oras a carui populatie urmeaza sa fie evacuata in curand, dupa mai multe esecuri semnificative ale fortelor ruse in estul si sudul tarii,…

- Serviciul de presa al Poliției Naționale a Ucrainei a raportat ca Iuri Zaskoka, 44 de ani, colonel, a fost ucis in bombardamentele asupra Kievului de luni, 10 octombrie , relateaza publicația Fakty . Polițistul a murit in districtul Șevcenko, cand se afla in mașina, conducand spre serviciu. Iuri Zaskoka…

- Luni, Dmitri Medvedev, a scris un mesaj pe canalul sau de Telegram , in care susține ca bombardamentele rusești asupra orașelor ucrainene sunt „doar primul episod”. De asemenea, el spune ca e necesara inlaturarea regimului de la Kiev. „Statul ucrainean, in actuala configurație, cu regimul politic nazist,…